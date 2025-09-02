Svetli način
Črna kronika

Vlomil v lokal, nekaj spil in zaspal, zbudila ga je zaposlena

Ravne na Koroškem, 02. 09. 2025 11.07 | Posodobljeno pred 17 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Delavko v gostinskem lokalu v okolici Raven na Koroškem je v ponedeljek zjutraj ob prihodu na delovno mesto pričakal speči vlomilec. Po vlomu v lokal je iz denarnice vzel nekaj menjalnega denarja, spil nekaj pijače in zaspal. Vlomilca bodo za to dejanje kazensko ovadili, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Moški se je zbudil šele ob prihodu zaposlene (fotografija je simbolična).
Mlajši moški, ki je v lokal vlomil skozi pritlično okno, je po podatkih PU Celje na okno v lokalu odložil nekaj steklenic pijače, ki jih je nameraval odtujiti, nekaj pa jih je spil že v lokalu. Zbudil se je šele ob prihodu zaposlene.

vlom koroška lokal pijača zaspal
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
02. 09. 2025 11.13
+4
Gotovo je bil utrujen. 😶
ODGOVORI
4 0
