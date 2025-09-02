Mlajši moški, ki je v lokal vlomil skozi pritlično okno, je po podatkih PU Celje na okno v lokalu odložil nekaj steklenic pijače, ki jih je nameraval odtujiti, nekaj pa jih je spil že v lokalu. Zbudil se je šele ob prihodu zaposlene.
Črna kronika
Vlomil v lokal, nekaj spil in zaspal, zbudila ga je zaposlena
Delavko v gostinskem lokalu v okolici Raven na Koroškem je v ponedeljek zjutraj ob prihodu na delovno mesto pričakal speči vlomilec. Po vlomu v lokal je iz denarnice vzel nekaj menjalnega denarja, spil nekaj pijače in zaspal. Vlomilca bodo za to dejanje kazensko ovadili, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.
