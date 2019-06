Vlomil v poštno vozilo in odnesel za več tisoč evrov stvari

Zjutraj so novogoriške policiste obvestili o vlomu v poštno službeno vozilo znamke Dacia v Ajdovščini. Ugotovili so, da je neznanec najprej poskušal na silo odpreti vrata vozila, nato pa je razbil zadnje steklo in na tak način odprl vozilo. Iz vozila je odnesel več različnih predmetov v vrednosti nekaj tisoč evrov na škodo ene od večjih gospodarskih družb. Prav tako se je nepridiprav znesel nad bližnjim zabojnikom za rabljena oblačila, iz katerega je pobral razna oblačila in jih razmetal po okolici. Policisti Policijske postaje Ajdovščina bodo po koncu preiskave obravnavanega primera podali kazensko ovadbo na novogoriško tožilstvo.

V Goriških brdih iz osebnega avtomobila ukradli torbico z vsebino

V naselju Plešivo v občini Brdo je neznanec iz odklenjenega osebnega avtomobila znamke Mercedes Benz ukradel torbico, v kateri so imeli oškodovanci poleg gotovine tudi bančno kartico in druge osebne dokumente. O zadevi je policija obvestila preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici.