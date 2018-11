Vlomil v stanovanje in nakradel za 100.000 evrov nakita

Neznani storilec je v četrtek, 8. novembra, med 08.30 in 13.30 iz hiše v okolici Maribora ukradel večjo količino nakita.

Najprej je pristopil do balkonskih vrat na terasi stanovanjske hiše, kjer je s silo telesa oziroma tako, da je vrata potisnil navznoter, vrata odprl in vstopil, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

V notranjosti je nato preiskal prostore, v spalnici pa odklenil vrata vitrine, v kateri sta bili dve škatli, velikosti 30 x 18 x 25 centimetrov, namenjeni shranjevanju nakita. Od tam je ukradel med 50 in 60 kosov raznovrstnega nakita - od prstanov, verižic, uhanov, zapestnic in ur, v skupni vrednosti okrog 100.000 evrov, so še sporočili mariborski policisti.