Vlomil v stavbo, ukradel nekaj gotovine in zanetil požar

Policisti PU Ljubljana so v soboto, okoli 6.30, prejeli obvestilo o požaru v objektu v Novi vasi (Bloke). Ugotovili so, da je storilec po tem, ko je vdrl in ukradel nekaj deset evrov gotovine, v notranjosti objekta zanetil požar. "Požar, ki je uničil del notranjosti je ugasnil sam, je pa kljub temu nastalo za okoli 20.000 evrov materialne škode," so sporočili policisti, ki obvestila za izsleditev storilca še zbirajo.

Ukradli gotovino, nakit, računalnik, kosilnico ...

S PU Ljubljana sicer poročajo o več vlomih, ki so se zgodili med 12. in 15. majem. Na Brezovici so vlomili v hišo in ukradli gotovino in nakit, škoda znaša okoli 1000 evrov. Podobno se je zgodilo na območju Grosuplja, kjer je zaradi ukradene gotovine in nakita nastala škoda za okoli 300 evrov. V Logatcu so vlomili v dve hiši in ukradli gotovino, nakit in prenosni računalnik, nastalo pa je za 3000 evrov škode.

V Trzinu so medtem vlomili na dvorišče podjetja in ukradli gradbeni material, tudi tam je nastalo za okoli 3000 evrov škode. Iz poslovnih prostorov v Trbovljah so ukradli zdravila, nastala je škoda za okoli 7000 evrov. Še za 200 evrov škode pa je nastalo v Kisovcu, kjer so neznanci vlomili v vrtno uto in ukradli kosilnico.