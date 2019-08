Vlomil v trezor in lastnike oškodoval za več kot 75.000 evrov

Mariborski policisti poročajo o dveh večjih vlomih v zadnjih dneh. Neznani storilec je med 14. in 19. avgustom skozi okno vlomil v vrtno uto ob stanovanjski hiši v Gradiški.

Tam je vzel ALU lestev in nekaj orodja, s katerim je onesposobil alarmno napravo. Nato je odlomil zunanji del vložka cilindrične ključavnice vhodnih vrat stanovanjske hiše in vstopil vanjo. V njej je našel zidni trezor, ga na silo odprl in iz njega odtujil gotovino, zlatnino in ročne ure.

Materialna škoda po podatkih policije presega 75.000 evrov.

Nek drug neznani storilec pa je v noči na 19. avgust skozi okno pisarne vlomil v podjetje v Mariboru in iz njega odtujil nekaj kartic za gorivo ter več kosov različnega orodja. Materialna škoda znaša okoli 15.000 evrov.