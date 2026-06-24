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Črna kronika

Vlomil v trgovino in iz nje odpeljal dva vozička cigaret, jakno in hlače

Ljubljana, 24. 06. 2026 07.32 pred 35 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.P.
Cigarete

Sredi noči je vlomil v trgovino Tuš in iz nje odpeljal dva nakupovalna vozička cigaret, usnjeno jakno in kavbojke. Policisti so storilca, ki ima na vesti več vlomov na območju Policijske uprave Celje, predvsem v poslovne objekte, izsledili in mu odvzeli prostost.

Okoli 2. ure zjutraj se je v Celju zgodil vlom v trgovino Tuš. Storilec je iz trgovine odpeljal dva nakupovalna vozička s cigaretami, usnjeno jakno in kavbojke.

Policisti so storilca po dejanju izsledili in mu odvzeli prostost.

Policisti so storilcu zasegli predmete in orodje za vlamljanje. Ugotovili so tudi, da je isti storilec na območju Policijske uprave Celje vlomil že večkrat, predvsem v poslovne objekte.

S kazensko ovadbo ga bodo privedli pred preiskovalnega sodnika.

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