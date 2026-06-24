Vlomil v trgovino in iz nje odpeljal dva vozička cigaret, jakno in hlače

Okoli 2. ure zjutraj se je v Celju zgodil vlom v trgovino Tuš. Storilec je iz trgovine odpeljal dva nakupovalna vozička s cigaretami, usnjeno jakno in kavbojke.

Policisti so storilca po dejanju izsledili in mu odvzeli prostost.

Policisti so storilcu zasegli predmete in orodje za vlamljanje. Ugotovili so tudi, da je isti storilec na območju Policijske uprave Celje vlomil že večkrat, predvsem v poslovne objekte.

S kazensko ovadbo ga bodo privedli pred preiskovalnega sodnika.