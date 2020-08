Vlomil v župnišče in pokradel gotovino

Novogoriški policisti so danes dopoldne, ob 11.23 uri, obravnavali vlom skozi vhodna vrata v župnišče v Braniku.

Ugotovili so, da je neznani storilec dopoldne vlomil vhodna vrata in nato pregledal notranje prostore. Pri tem je našel in ukradel nekaj gotovine. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo, po zaključku preiskave pa bodo podali kazensko ovadbo na Državno tožilstvo v Novi Gorici, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Policisti tudi tokrat sicer občanom v primeru tatvin in vlomov v hiše, stanovanja, gospodarske in druge objekte, motorna vozila, svetujejo, da nemudoma pokličejo na najbližjo policijsko postajo ali na interventno številko policije 113. Da bi policisti čim lažje odkrili storilca kaznivega dejanja, naj do njihovega prihoda ničesar ne prijemajo ali premikajo - tudi zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca.

Policisti ljudi prav tako pozivajo, da več pozornosti namenijo tudi morebitnim sumljivim osebam in vozilom po vaseh oziroma v stanovanjskih soseskah večjih mest. Vse tovrstne informacije lahko krajani sporočijo policistom najbližje policijske postaje. Policistom lahko pri izsleditvi storilca pomagate tudi tako,da si poskušate zapomniti čim več podatkov o storilcu: njegov videz, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal, še navajajo na PU Nova Gorica.