Vlomila skozi balkon in ukradla nakit, enega že prijeli

Vlomila sta v eno izmed hiš na območju Kamnika. Po do sedaj znanih podatkih sta osumljenca skozi balkonska vrata vlomila v hišo in iz nje ukradla nakit, nato pa s kraja zbežala. Na kraj so policisti napotili več patrulj.

Enega izmed osumljencev, 51-letnega državljana Severne Makedonije, so prijeli in mu odvzeli prostost, drugemu pa je uspelo zbežati. V postopku so zasegli predmete iz vloma ter druge predmete, za katere še ugotavljajo, komu so pripadali.

Prav tako so na Policiji zasegli vozilo osumljencev, ki je predmet nadaljnje preiskave. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah vloma, iskanjem pobeglega osumljenca in morebitnih povezav s podobnimi dejanji. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.