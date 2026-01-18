Vlomila skozi balkon in ukradla nakit, enega že prijeli

Vlomila sta v eno izmed hiš na območju Kamnika. Po do sedaj znanih podatkih sta osumljenca skozi balkonska vrata vlomila v hišo in iz nje ukradla nakit, nato pa s kraja zbežala. Na kraj so policisti napotili več patrulj.
Enega izmed osumljencev, 51-letnega državljana Severne Makedonije, so prijeli in mu odvzeli prostost, drugemu pa je uspelo zbežati. V postopku so zasegli predmete iz vloma ter druge predmete, za katere še ugotavljajo, komu so pripadali.
Prav tako so na Policiji zasegli vozilo osumljencev, ki je predmet nadaljnje preiskave. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah vloma, iskanjem pobeglega osumljenca in morebitnih povezav s podobnimi dejanji. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
Vlomi tudi drugod: kradli denar, nakit, orodje, smučarsko opremo
V Ljubljani na Viču je neznani storilec vlomil v hišo in ukradel nakit. Lastnika je oškodoval za nekaj tisoč evrov. Do še enega vloma je prišlo v Mengšu, kjer je neznani storilec iz hiše prav tako ukradel nakit, lastnika pa pri tem oškodoval za okoli 1.500 evrov.
Na območju Medvod je storilec med vlomom v hišo odtujil denar, lastnika je oškodoval za okoli 2.500 evrov. V Mostah je neznani storilec vlomil v klet in ukradel smučarsko opremo. Lastnika je oškodoval za okoli 1.500 evrov.
Na območju Kočevja je neznani storilec vlomil v počitniško hišo in odtujil različne predmete, lastnika pa oškodoval za okoli 700 evrov. V Šiški je neznani storilec vlomil v klet in odtujil orodje, vredno okoli 600 evrov. Na Viču sta neznana storilca vlomila v poslovne prostore in odtujila denar, podjetje pa pri tem oškodovala za okoli 2.000 evrov.
