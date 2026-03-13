Naslovnica
Črna kronika

Vlomilca z bencinskega servisa odtujila za 5000 evrov tobačnih izdelkov

Medvode, 13. 03. 2026 12.33 pred 31 minutami 1 min branja 3

Avtor:
L.M.
Odtujeni tobačni izdelki

V ponedeljek v večernih urah se je na območju Medvod zgodil vlom na bencinskem servisu. Policisti so se po sprožitvi več alarmov nemudoma odzvali in v bližini kraja kaznivega dejanja izsledili dve osebi, povezani z vlomom.

Iz PU Ljubljana so sporočili, da so z ogledom kraja in zbranimi obvestili ugotovili, da sta 25-letnik in 21-letnik iz prodajalne odtujila več tobačnih izdelkov ter lastnika oškodovala za približno 5000 evrov. Obema so odredili pridržanje, nato pa so na podlagi sodne odredbe opravili tudi hišno preiskavo, pri kateri so policisti našli in zasegli ukradene predmete ter jih vrnili lastniku. Po navodilih tožilstva je bilo pridržanje odpravljeno.

Odtujeni tobačni izdelki
Odtujeni tobačni izdelki
FOTO: PU Ljubljana

Policija nadaljuje zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja velike tatvine. Po končanem postopku bodo na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

vlom bencinska črpalka Medvode tobačni izdelki

Z zakritim obrazom in pištoli podobnim predmetom do 3000 evrov

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lens
13. 03. 2026 13.05
Sodnik bo rekel ti,ti! In bosta odpujsala domov.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
13. 03. 2026 12.54
Zdravo živita!
Odgovori
+1
1 0
flojdi
13. 03. 2026 12.53
.torej se jih da polovit.zal tamale.na bankah pa sefih pa ni kamer..pa
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
