Vlomilca z bencinskega servisa odtujila za 5000 evrov tobačnih izdelkov

Iz PU Ljubljana so sporočili, da so z ogledom kraja in zbranimi obvestili ugotovili, da sta 25-letnik in 21-letnik iz prodajalne odtujila več tobačnih izdelkov ter lastnika oškodovala za približno 5000 evrov. Obema so odredili pridržanje, nato pa so na podlagi sodne odredbe opravili tudi hišno preiskavo, pri kateri so policisti našli in zasegli ukradene predmete ter jih vrnili lastniku. Po navodilih tožilstva je bilo pridržanje odpravljeno.