Vlomilca, ki je kradel v Ankaranu, prijeli v Slovenski Bistrici

Policisti so v Slovenski Bistrici pridržali 35-letnega osumljenca vloma, v katerem naj bi 4. avgusta v hiši v Ankaranu ukradel več zlatnine, zračno puško in plašilno pištolo. Povzročil naj bi za približno 15.000 evrov škode. Pri hišni preiskavi so mu zasegli tudi 231,88 gramov prepovedane droge konoplje.