Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Vlomilca, ki je kradel v Ankaranu, prijeli v Slovenski Bistrici

Ankaran, 29. 10. 2025 10.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
5

Policisti so v Slovenski Bistrici pridržali 35-letnega osumljenca vloma, v katerem naj bi 4. avgusta v hiši v Ankaranu ukradel več zlatnine, zračno puško in plašilno pištolo. Povzročil naj bi za približno 15.000 evrov škode. Pri hišni preiskavi so mu zasegli tudi 231,88 gramov prepovedane droge konoplje.

Policisti so 24. oktobra v Slovenski Bistrici izsledili osumljenca vloma v Ankaranu in mu odredili pridržanje.

"Opravljena je bila hišna preiskava, na kateri so mu zasegli več predmetov (ročne ure, zapestnice ...). Policisti so pri hišni preiskavi zasegli tudi 231,88 gramov prepovedane droge konoplje," so še sporočili. Našli so tudi kovinski bokser.

35-letnika so naslednji dan s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.

Policisti intenzivno nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljajo izvor zaseženih predmetov.

ankaran vlom vlomilec škoda policija
Naslednji članek

Nesreča na Zaloški v Ljubljani: umrl sopotnik v vozilu

SORODNI ČLANKI

Policisti prejeli prijavo o vlomu, v objektu zalotili storilca

Eksplozija v Šiški: neznani storilci vlomili v bankomat

Slovenec v Medulinu vlomil v hišo in zaspal

Po vlomu prijeli tri odvisnike, med njimi tudi stari znanec Policije

Med vlamljanjem v hišo ju je zalotil varnostnik, žensko pridržali, sostorilec pobegnil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nightingale
29. 10. 2025 12.49
To pa je bila vrhinska policjska akcija. Kriminalca so izsledili in prijeli na drugem koncu države. Je bila pri operaciji prisotna vsa slovenska policija, vključno s sosednjimi državami? Ne nabijajte, lepo vas prosim.Izgleda, se je točno vedelo, kdo je, oziroma je "stari znanec". Najbrž je tudi na transferjih...
ODGOVORI
0 0
Nightingale
29. 10. 2025 12.50
Vrhunska*
ODGOVORI
0 0
konc
29. 10. 2025 12.29
+3
Rad bi videl tega "Bistričana". Tako za foro.
ODGOVORI
3 0
Finfer
29. 10. 2025 12.06
+3
Tiste ljubljanske tajkune in podobne bandite pa se do sedaj niso našli ki so naropali milijarde denarja in ga skrili v davčne oaze in ga sedaj veselo neovirano zapravljajo !!
ODGOVORI
4 1
DEPE
29. 10. 2025 12.42
+1
Imaš enega, na čelu vlade...
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330