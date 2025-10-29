Vlomilca, ki je kradel v Ankaranu, prijeli v Slovenski Bistrici

Policisti so 24. oktobra v Slovenski Bistrici izsledili osumljenca vloma v Ankaranu in mu odredili pridržanje.
"Opravljena je bila hišna preiskava, na kateri so mu zasegli več predmetov (ročne ure, zapestnice ...). Policisti so pri hišni preiskavi zasegli tudi 231,88 gramov prepovedane droge konoplje," so še sporočili. Našli so tudi kovinski bokser.
- FOTO: PU Koper
35-letnika so naslednji dan s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.
Policisti intenzivno nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljajo izvor zaseženih predmetov.
