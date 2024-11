Vlomilca pretentala stanovalko, pregledala hišo in pobegnila

Ljubljanski policisti opažajo porast drznih tatvin in vlomov v hiše. V Stični je neznani storilec pod pretvezo o izvedbi telekomunikacijskih storitev občanko zamotil, medtem ko je drugi pregledal hišo. Policisti pa so obravnavali tudi več vlomov in tatvin, kjer so storilci žrtve oškodovali za skupno več tisoč evrov. Opozarjajo na previdnost in preventivne ukrepe.

S PU Ljubljana so sporočili, da so obravnavali več primerov vlomov v stanovanjske hiše v Zapogah, Smledniku, Logatcu, ljubljanskih Mostah in za Bežigradom. V vseh primerih so tatovi iz hiš odnesli denar ali nakit, skupna škoda znaša več tisoč evrov. Poleg vlomov pa so policisti obravnavali tudi primer drzne tatvine, ki se je zgodil včeraj okoli 13. ure v Stični. Neznani storilec je s pretvezo o izvedbi telekomunikacijskih storitev zamotil oškodovanko, medtem ko je drugi storilec pregledal hišo. Na srečo v tem primeru ni bilo odtujenega ničesar, storilca pa sta s kraja zbežala z vozilom svetlo sive barve. Eden od njiju je bil moški, star približno 25 let, visok 170 centimetrov in močnejše postave. Oblečen je bil v svetle kavbojke in svetlo modro puhovko.

Vlomilec FOTO: Shutterstock icon-expand

Ker na Policiji zaznavajo porast drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ko storilci delujejo na prefinjen in prebrisan način, ponovno pozivajo vse ljudi, naj bodo previdni in naj ob vsakem sumljivem obisku neznancev ravnajo skrajno previdno. Pomembno je, da osebe, ki pridejo nenapovedano, ves čas nadzorujemo in jih ne vabimo v prostore brez potrebe. Prav tako naj prebivalci vedno zaklenejo hišo, tudi če odidejo le za trenutek, ter naj imajo ključ vedno pri sebi. V primeru nenavadnih situacij je dobro tudi beležiti videz oseb in opis vozila (znamko, barvo, tip, registrsko številko). Storilci oškodovance prepričajo z različnimi zgodbami, kot so izvedba telekomunikacijskih storitev, odkup starega železa, pregled elektroinstalacij, sanacija odtokov in podobno. Njihov cilj je zamotiti prebivalce, da zapustijo hišo ali pa jo nehajo nadzirati, medtem pa drugi storilci vstopijo v notranjost in odtujijo vrednejše stvari.

Če kljub previdnostnim ukrepom postanete žrtev kaznivega dejanja, Policija priporoča, da takoj obvestite Policijo na telefonsko številko 113 ali obiščete najbližjo policijsko postajo.