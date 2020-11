Vlomilce lovili na avtocesti, prevrnili so se na streho in zbežali

Ponoči, okoli 1.45 so trije neznani storilci vlomili v poslovni objekt v Slovenski Bistrici, je sporočila mariborska policija. Povzročili so za okoli 40.000 - 50.000 evrov materialne škode. S kraja so pobegnili z osebnim avtomobilom znamke Audi A4, avstrijskega registrskega območja. Policisti so vozilo zaznali na avtocesti A1, ko je vozilo v smeri Murske Sobote. Skušali so ga dohiteti, a jim to ni uspelo, ker je voznik vozil s hitrostjo več kot 200 km/h. Voznik je avtocesto A1 zapustil na izvozu Sveta Trojica, pred naseljem Gočova pa je zapeljal s ceste, nakar se je vozilo prevrnilo na streho. Potniki so s kraja zbežali.