Vlomilce 'vabi' tudi vaše vrtnarsko orodje

Tudi pred prihajajočimi prazniki ne pozabite na varnost premoženja, zavarujte se pred vlomi, saj vlomilci niso na dopustu, opozarja policija. Ob tem opominjajo, da je marsikatero od tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj mogoče preprečiti z upoštevanja osnovnih zaščitnih ukrepov. Na samozaščitno ravnanje pa ne smemo pozabiti niti takrat, ko dopustujemo sami. Denimo v novem okolju, kjer nas ne poznajo, ali pa tudi v krajih, kjer je veliko ljudi – na parkiriščih ob rekah, izhodiščih za izlete v gore, med ogledi lokalnih znamenitosti, v muzejih, naštevajo.

icon-expand Vlomilec FOTO: Shutterstock

Vsem občanom s ciljem preprečevanja tovrstnih kaznivih dejanj zato svetujejo, da v osebnih avtomobilih ne puščajo vrednejših predmetov na vidnih mestih, kot so sedeži ali police. Prav tako vrednejši predmeti, kot so denar, bančne kartice, zlatnina, ne sodijo v predale vozil. "Ko zapuščate vozilo, je treba zakleniti vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo in vključiti alarmno napravo. Če opazite sledi vloma ali tatvin v motorno vozilo, to takoj prijavite najbližji policijski postaji oz. pokličite na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Do prihoda policistov pa ničesar ne prijemajte ali premikajte, zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja," poudarjajo na Policijski upravi (PU) Nova Gorica, njihove nasvete pa je seveda mogoče razširiti tudi na območje celotne države.

icon-expand Nepridipravi prežijo tudi na vaša vozila. FOTO: Shutterstock

Policistom sicer lahko dodatno pomagate pri izsleditvi storilca tudi tako, da si poskušate zapomniti čim več podatkov o storilcu: videz storilca, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal ... Ob tem pa svarijo, da je vaša varnost najpomembnejša, zato nikoli ne poskušajte vlomilca prijeti sami, zlasti če je fizično močnejši ali celo oborožen. Raje takoj pokličite policijo! Preden greste od doma, se zavarujte pred vlomi Nevarnost pa preti tudi vašemu domovanju, če se te dni odpravljate od doma. Nepridipravi namreč pogosto izkoristijo odsotnost stanovalcev, ki jo denimo zaznavajo tudi tako, da opazujejo, ali so v stanovanjskih objektih prižgane luči. Odsotnost luči v poznih popoldanskih ali zgodnjih večernih urah kaže tudi na odsotnost stanovalcev, kar nepridipravi s pridom izkoriščajo za izvršitev kaznivega dejanja. "Prilika dela tatu", ponazarja policija. Vlomilec bo raje izbral tisto stanovanje ali hišo, kjer bo za kaznivo dejanje najmanj ovir in tveganje za odkritje najmanjše: "Stavba, v kateri ni nikogar, ker so stanovalci na primer na dopustu, ali je očitno brez varovanja, bo bolj verjetno tarča vloma kot obratno. Posebno 'vabljiva' za vlomilce so odprta vrata ali okna, razpoložljivo orodje za dostop (na primer zaboji, lestev, ki omogoča dostop do drugače nedosegljivih oken ipd.), vrtnarsko orodje, s katerim lahko vlomilec nasilno vlomi, zapuščene žive meje ali visoke ograje," naštevajo.

icon-expand Vlomilcu pride prav marsikateri predmet. FOTO: Dreamstime

Kakšni so samozaščitni ukrepi? Vse prebivalce zato pozivajo, da več pozornosti namenijo samozaščitnemu ravnanju, saj je z nekaterimi enostavnimi ukrepi možno storiti veliko. Med te preventivne ukrepe sodijo zagotovo sodijo naslednji: · poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma (naj vam prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje rolete; vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, odpovejte dostavo časopisov); · tudi med krajšo odsotnostjo je zaželena delna osvetlitev prostorov v hišah, morebiti prižgan TV-sprejemnik ali radio, da objekt ne daje videza odsotnosti stanovalcev; · doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite dokumente in ključe, tudi rezervne; · ustrezni hrambi vrednejših predmetov je potrebno nameniti več pozornosti. Denarnice in gotovina v kuhinjskih omarah, zlatnina v nočnih omaricah in predalnikih, so najpogostejša in lahka tarča storilcev; · ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v okolici hiše; · z vidnih mest umaknite vrednejše predmete ...

icon-expand Tudi med krajšo odsotnostjo je zaželena delna osvetlitev prostorov. FOTO: Dreamstime