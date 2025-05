Vlomilci na območju Celja kradli denar, zlato in kartice

Celjski policisti so včeraj zjutraj prejeli obvestilo, da je v Jamovi ulici v Celju lastnica v hiši zalotila moškega, ki je brskal po prostorih. Pregnala ga je, a mu je vendarle uspelo ukrasti nekaj gotovine. Policisti so ugotovili, da je storilec v hišo vstopil skozi okno, pobegnil pa tako, da je skočil z balkona.

Tudi v Polajni so obravnavali drzno tatvino: "Neznanca sta skozi odprta vrata terase vstopila v hišo in iz denarnice, ki je bila na mizi, ukradla gotovino. Lastnica, ki je v tem času urejala okolico hiše, je videla, da sta se neznanca s kraja odpeljala s starejšim srebrnim VW Passatom poljskih registrskih oznak," so sporočili s Policije.

Vlamljali so tudi v Šmartnem ob Paki, kjer je storilec, ki je v hišo vlomil skozi garažna vrata, ukradel gotovino in zlatnino. "Lastnica je v dopoldanskih urah opazila, da je po naselju krožil Audi sivosrebrne barve," so sporočili policisti in dodali, da je imel tudi ta poljsko registracijo.

V Pristavici sta dva neznanca vlomila starejšemu občanu. "Starejši, ki je imel na obrazu medicinsko masko, je občana zamotil pod pretvezo, da se zanima za nakup sosednjega zemljišča in ga prosil, če mu pokaže, kje poteka meja. Medtem je mlajši neznanec vstopil v hišo in ukradel tri bančne kartice. Z eno je na območju Hrvaške opravil dvig gotovine," so pojasnili policisti.