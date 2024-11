Vlomilci nad avtomobile z naviranjem vrat in razbitjem stekla

V sredo popoldne je nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil na parkirnem prostoru na Otočcu. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 1500 evrov škode, so sporočili iz PU Novo mesto. Prav tako je neznanec vlomil v osebni avtomobil na Skalickega ulici v Novem mestu in odtujil denarnico s kovanci in več osebnih predmetov lastnika avtomobila.

Policisti so v zadnjih dneh spet obravnavali več vlomov v vozila in ugotovili, da so storilci vlamljali predvsem v vozila na parkirnih mestih prireditvenih prostorov in vozila v gozdovih in na gozdnih poteh. Na podlagi do zdaj znanih okoliščin so ugotovili, da so v večini primerov žrtve tisti vozniki, ki na vidnih mestih v vozilih puščajo različne predmete. Tudi denarnice z dokumenti, bančnimi karticami s PIN kodami in denar. "Storilci so vlamljali z naviranjem vrat, razbitjem stekla in na ta način povzročili tudi premoženjsko škodo na vozilih," so zapisali pri Policiji.

Občane so ob tem ponovno pozvali, da upoštevajo samozaščitne ukrepe, s katerimi lahko občutno zmanjšajo tveganje, da bi postali žrtve kaznivega dejanja. "Vsem svetujemo, da v vozilih brez nadzora ne puščajo predmetov. Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so vaba za storilce, škoda na vozilu pa bo v tem primeru večja, kot je vrednost odtujenih predmetov," so zaključili.