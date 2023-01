Vlomilci okradli gasilce in muzej, prilastili so si tudi pakete iz paketomata

Celjske policiste so med prazniki obvestili, da so neznanci vlomili v prostore enega izmed gasilskih društev v Celju, kjer so odtujili 25 kompletov gasilskih miz in klopi. V Topolščici pa so policisti obravnavali vlom v prostore Muzeja Velenje, kjer so nepridipravi ukradli kos starega orožja in torbo za nabojnike. V Žalcu pa so storilci vlomili v paketomat, iz katerega so ukradli zaenkrat še neznano količino paketov. Vlomili so v 32 predalov, prav tako pa so poškodovali tudi ekran paketomata.