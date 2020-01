Vlomilec pobegnil, nato pa padel po pobočju in se hudo poškodoval

Policiste PU Nova Gorica so v nedeljo v večernih urah obvestili o vlomu v eno od stanovanjskih hiš v Ajševici. Po pregledu hiše so policisti nemudoma začeli izvajati aktivnosti, da bi izsledili storilce. Pregledali so bližnjo in širšo okolico, nato pa našli moškega, ki je padel pod strmo in težko prehodno brežino.

Moški si je pri padcu huje poškodoval nogo in predel obraza. Policisti so ugotovili, da je moški pri begu s kraja kaznivega dejanja v temi padel po strmem in nevarnem pobočju. Reševalci so poškodovanca oskrbeli in odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

Policisti so o zadevi obvestili pristojne pravosodne organe, 34-letnega moškega pa bodo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine kazensko ovadili.