Vlomili v hišo, od lastnika zahtevali denar in ga poškodovali

S PU Celje so sporočili, da so prejeli obvestilo o ropu, do katerega je prišlo v noči s četrtka na petek, najverjetneje okoli pol dveh zjutraj.

Trije zamaskirani neznanci so vlomili v pritlični del objekta, ga preiskali in nato odšli še v zgornji, bivalni del, kjer so naleteli na lastnika. Od lastnika, ki so ga lažje poškodovali, so zahtevali denar. Ko so preiskali prostore in našli nekaj gotovine, so odšli.

Kot v svojem poročilu dodajajo policisti, preiskava še poteka.