Vlomili v službeno vozilo in kopirali plačilno kartico

Zlorabo bančne kartice je prijavil lastnik podjetja, ki je pri preverjanju poslovanja ugotovil, da je njegovo kartico nekdo uporabljal v tujini. Policisti so po prihodu še ugotovili, da je bila na vratih njegovega tovornega vozila poškodovana ključavnica. Sklepajo, da je nekdo vlomil v vozilo in kopiral podatke plačilne kartice ter jo je kasneje tudi uporabil, so sporočili s PU Koper.

Kolikšen je znesek, ki so mu ga ukradli, niso sporočili, so pa dodali, da se porabljeni zneski lahko gibljejo v višini več tisoč evrov. Prav tako so opozorili, da so vlomi v vozila z namenom zlorabe kartice pogosti, zato naj plačilnih kartic ne puščamo v vozilih ter naj nanje ne zapisujemo oz. k njim ne prilagamo PIN-številk.