Vlomili v novo hišo brežiškega sodnika in jo zažgali

Nekaj pred 2. uro zjutraj je na Opekarski ulici v Brežicah izbruhnil obsežen požar v novogradnji. Po naših informacijah so policisti ugotovili, da je šlo za vlom in nameren požig hiše predsednika brežiškega okrajnega sodišča Amirja Kurspahić. Okoliščine in vzroke še ugotavljajo.