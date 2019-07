Umor v Palovcu: obtožnica proti ženski, ki je 19 let skrivala truplo v skrinji

Smiljani Srnec so podaljšali preiskovalni pripor.

Smiljana Srnec je obtožena, da je poleti leta 2000 v družinski hiši v Palovcu svojo sestro Jasmino s trdim predmetom petkrat udarila po glavi in ji povzročila večkratne prelome lobanje. Jasmina Dominić je zaradi hudih poškodb umrla. Kdaj točno je umrla, pa izvedenci sodne medicine niso mogli ugotoviti, saj je bilo truplo več let v zamrzovalniku.

"Obramba meni, da je vložitev obtožnice preuranjeno in pospešeno, saj je po izvedeni preiskavi stopnja suma, da je obtoženka storila kaznivo dejanje manjša, kot je bila na začetku postopka. Državno odvetništvo je v preiskavi zavrnilo sodelovanje z izvedenci, s katerimi bi se povsem odpravil sum, da je osumljenka storilka," je dejal Smiljanin odvetnik Krešimir Golubić . Zato bo sodišču predlagal, da zavrne obtožnico.

Kronski dokazi naj bi bili prstni odtisi iz skrinje, ki razkrivajo, da je samo Smiljana premikala truplo svoje sestre. Forenziki pa naj bi v skrinji našli tudi njen DNK, ki naj bi potrjeval sume, da je bila v kontaktu s truplom svoje sestre in da ga je prav ona spravila v zamrzovalnik pred 19 leti.

Županijsko državno odvetništvo v Varaždinu je včeraj vložilo obtožnico proti Smiljani Srnec , ki je osumljena, da je pred 19 leti ubila svojo sestro Jasmino Dominić in jo skrila v zamrzovalno skrinjo v domači hiši v Palovcu. Danes so osumljenko policisti pripeljali na varaždinsko sodišče na narok, po katerem ji je sodnik podaljšal pripor. Državno odvetništvo je namreč predlagalo podaljšanje zapora zaradi suma, da bi lahko osumljenka dejanje ponovila.

23-letna Jasmina Dominić je izginila leta 2000. Smiljana je družini ves čas govorila, da je sestra odšla v tujino in da je z njo v stiku.

Truplo v zamrzovalniku so odkrili 16. februarja 2019. Skrinja je bila več let postavljena pod stopnicami v družinski hiši v Palovcu in čeprav je bila vklopljena v elektriko, je po pisanju hrvaški medijev, nihče razen Smiljane Srnec ni smel odpirati.

Smiljana se je ves čas preiskave branila z molkom. Edini trenutek, ko se je zlomila in priznala, da je v zamrzovalni skrinji truplo njene sestre, je bil, ko so policisti prišli v hišo po tem, ko so jih obvestili o grozljivi najdbi.