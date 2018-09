Vodušku eno leto in šest mesecev zapora zaradi poskusa izsiljevanja nekdanjega šefa Uniorja

Obtožnica je Vodušku očitala, da naj bi skupaj s Stanislavom Gabercem grozil nekdanjemu predsednika uprave Uniorja Gorazdu Korošcu in Vinku Stiplovšku iz podjetja Rhydcon iz Šmarja pri Jelšah z razkritjem podrobnosti o njunem poslovnem sodelovanju - kar bi bilo obema v škodo.

V zameno za molk naj bi Vodušek od Korošca zahteval, da kot predsednik uprave Uniorja podpiše večletno pogodbo o oglaševanju na Info TV v vrednosti 360.000 evrov ali pa da naj Unior odkupi terjatve enega podjetja do Info TV. Šlo je za znesek 160.000 evrov, za razliko pa bi se po tem scenariju sklenila oglaševalska pogodba. Obstajal je še tretji scenarij - "da se zadeva plača z gotovino".

Iz vsega skupaj je nato nastala odmevna afera. Predobravnavni narok v tej zadevi se je sicer začel že novembra 2013 v Celju, Gaberc je na naroku krivdo priznal, Vodušek pa ne, prav tako je zahteval, da se izloči več dokazov in sodnike celjskega okrajnega, okrožnega in višjega sodišča. Zadevo so zato prestavili v Slovenj Gradec.