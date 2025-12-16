Naslovnica
Črna kronika

Vojaški obveščevalci na službeni zabavi tarča vlomilcev

Ljubljana, 16. 12. 2025 19.22 pred 28 minutami 2 min branja 10

Avtor:
Žiga Bonča
Vlom v vozilo

V uredništvo 24UR smo prejeli anonimno sporočilo, da so zaposlenim Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo na službeni zabavi neznanci vlomili v avtomobil. Na obrambnem ministrstvu so dogodek potrdili, na Policiji pa pravijo le, da so bili obveščeni o treh vlomih v vozila na enem od parkirišč v Podgradu v Ljubljani in da so bili vlomi naključni.

5. decembra so v enem od ljubljanskih gostišč obveščevalce med zabavo pozno popoldne prenesetili poškodovani avtomobili.

Neznanci so poskušali vlomiti v več parkiranih vozil zaposlenih v Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo RS (Mors). Vlomili so v eno vozilo, neuradno so službeni telefon in osebne predmete zaposlenih ukradli iz prtljažnih prostorov.

Da že za vsakega državljana velja eno splošno varnostno pravilo, da se vrednih predmetov – sploh pa ne tehničnih – ne pušča v avtomobilu, je ob tem jasen Andrej Rupnik, nekdanji direktor Sove in strokovnjak za varnostna vprašanja. "Če greš iz avtomobila in ga nekje parkiraš, kjer ni popolnega nadzora – sploh če ni video nadzora ... V tem primeru pa takšno pravilo za pripadnike profesionalnih obveščevalno varnostnih struktur še posebej velja, ne glede na to ali je to zasebni ali službeni telefon," poudarja.

Ministrstvo za obrambo dodatnih podrobnosti ne razkriva – le, da vse postopke vodijo pristojne službe.

Rupnik ob tem sicer dodaja, da upa, da je bil to telefon za splošno komunikacijo. "Kar pomeni, da je registriran na uporabnike, torej Ministrstvo za obrambo, in da ni bil uporabljen za komunikacijo s tajnimi človeškimi viri. V takšnem primeru – če bi šlo za ta tip telefonov – bi pa seveda lahko prišlo tudi do razkritja kakšnih tajnih podatkov."

Z Morsa sicer še odgovarjajo, da zaradi kraje telefona varnostna tveganja niso nastala. Ukradeni mobilnik pa naj bi neuradno na daljavo onesposobili.

"Jaz takšnega telefona ne bi na daljavo izklopil, ampak bi ga pustil aktivnega – ker bi lahko nato s pomočjo tehnike ugotovil, kje se nehaja in kje je storilec," medtem meni strokovnjak za varnostna vprašanja.

Zaposlenemu, ki so mu tatovi ukradli službeni telefon, neuradno sankcije ne grozijo. "Je pa gotovo že doživel neko varnostno obdelavo, kjer so ga verjetno kolegi, ki se ukvarjajo z notranjo varnostjo, temeljito izprašali, kaj se sme in kaj se ne sme delati," pravi Rupnik. Kot še dodaja, v teh službah niso samo terenski obveščevalci, ampak so tudi analitiki in drugo osebje, ki je mogoče malce manj osveščeno za ravnanje s to tehniko.

Policija medtem odgovarja, da nadaljuje z zbiranjem obvestil. Trenutno pa, da ni nobenih indicev, da bi bili vlomi povezani z delom katerega koli državnega organa. O ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

peT99
16. 12. 2025 19.51
obveščevalna služba slovenske vojske... posmeh vbsem državljanom... jao... še drugi varnostni strokovnjaki se jim med vrsticami smejijo, preberite članek....
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
16. 12. 2025 19.50
Da se kakneš od smeha :-))
Odgovori
0 0
MAj1atej
16. 12. 2025 19.50
So bili pa slabo obveščeni.....
Odgovori
0 0
Dobruška vas -Đžema
16. 12. 2025 19.49
Gospod Zlobko bo rešil ta primer.
Odgovori
0 0
nemski_ovcar
16. 12. 2025 19.46
Ha ha ha butale totalne....to sploh ni več res.
Odgovori
+1
1 0
Patriot79
16. 12. 2025 19.46
Obveščevalci na papirju, v realnem življenju pa še svojega imetja ne znajo zavarovati-- butale...
Odgovori
+3
4 1
boslo
16. 12. 2025 19.43
Cel svet nam zavida
Odgovori
+0
1 1
Prelepa Soča
16. 12. 2025 19.43
😂.
Odgovori
+2
2 0
NoThreatTank
16. 12. 2025 19.42
Niso bili obveščeni.
Odgovori
+4
4 0
Patriot79
16. 12. 2025 19.46
Nesposobnež je pač nesposobnež....
Odgovori
+2
2 0
