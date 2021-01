Vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zasegli so mu drogo ter gumijevko

Policisti so mu nadaljnjo udeležbo v cestnem prometu preprečili z zasegom vozila. Zoper njega so pristojnemu sodišču podali obdolžilni predlog. Pri njem so opravili hišno preiskavo zaradi suma posedovanja prepovedane droge. Med hišno preiskavo so našli dve vrečki s posušenimi delci, za katere sumijo, da gre za konopljo, digitalno tehtnico in gumijevko, ki spada med hladno orožje.