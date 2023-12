Vozil brez vozniškega dovoljenja, bežal pred policisti in zapeljal s ceste

Nekaj pred 16. uro včeraj so policisti na območju Krvavčjega Vrha opazili voznika osebnega avtomobila, ki je nezanesljivo vozil, ko so ga želeli ustaviti, pa je le nadaljeval svojo pot. Odpeljal je v smeri proti naselju Gradnik, kjer je z vozilom oplazil avtobus, ki je pripeljal iz nasprotne smeri, in ograjo ob hiši.

Kršitelja tudi to ni ustavilo, temveč je po trčenju nadaljeval z vožnjo do Črešnjevca, tam pa je ponovno izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in obstal na njivi.

Med postopkom, so policisti ugotovili, da gre za 27-letnega moškega, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj sploh še ni opravljal vozniškega izpita. Poleg tega je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.

Avtomobil so 27-letniku zasegli, zaradi kršitev pa so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.