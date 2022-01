Vozil brez vozniškega dovoljenja in z ukradenimi registrskimi tablicami

Policisti PU Murska Sobota so sporočili, da so v torek med kontrolo cestnega prometa skušali zaustaviti voznika osebnega avtomobila, ki pa njihovih znakov ni upošteval. Po uspešni akciji policistov so ga kasneje ustavili v naselju Trnje, ko so ugotovili, da gre za 18-letnika, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so zato zasegli.

icon-expand Na znake policistov ni ustavil. FOTO: Aljoša Kravanja Med opravljanjem kontrole cestnega prometa v smeri nasilja Rakičan so policisti Policijske uprave Murska Sobota v torek okoli 15.30 zaustavljali voznika osebnega avtomobila, ki pa njihovih znakov ni upošteval in je z vožnjo nadaljeval v smeri naselja Lipovci. Po uspešni akciji policistov je bil sicer voznik kasneje ustavljen v naselju Trnje. V postopku je Policija ugotovila, da 18-letni voznik osebnega avtomobila ni imel vozniškega dovoljenja, zaradi česar so policisti zasegli vozilo. Dodatno so ugotovili tudi, da so bile registrske tablice, nameščene na vozilu, ukradene. Policisti so zato zasegli tudi te. Kot so sporočili s PU Murska Sobota, bo zoper voznika podan obdolžilni predlog.