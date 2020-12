Vozil brez vozniškega dovoljenja in z ukradenimi tablicami, sovozniku zasegli drogo

Na območju Cerkelj na Gorenjskem so policisti obravnavali prijavo prepira dveh oseb na javnem kraju in suma vožnje pod vplivom alkohola. Voznika so policisti ustavili in ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja, da so na vozilu nameščene odtujene registrske tablice, odklonil pa je tudi strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Vozilo so mu zasegli.

Policisti so obravnavali tudi sopotnika, in sicer zaradi nasilnega in drznega vedenja ter nadaljevanja s kršitvijo, zaradi česar je bil tudi pridržan. V postopku so mu zasegli še manjšo količino prepovedane droge. Hkrati pa oba obravnavajo še zaradi kršitve odloka, so sporočili iz PU Kranj.

Gorenjski policisti so v minulih dneh sicer obravnavali več primerov kršitev javnega reda. Med drugim sta javni red kršila tudi občana na območju Kranjske Gore, ki sta se sprla zaradi očiščenega parkirišča.