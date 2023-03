Vozil brez vozniškega in pijan, nato poškodoval še policijsko vozilo

Policisti PP Rače so v nedeljo dopoldan vozniku osebnega avtomobila odredili preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola, ki je pokazal 0,47 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so v postopku ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo zasegli.

Kot so sporočili s PU Maribor, se je voznik v času izvajanja policijskega postopka začel razburjati ter nedostojno vesti do policistov, pri tem pa poškodoval službeno vozilo Policije. "Kljub ukazom policistov se ni hotel umiriti in je poskušal preprečiti uradno dejanje, zaradi česar so bili policisti zoper njega primorani uporabiti prisilna sredstva," so sporočili policisti in dodali, da so mu odredili policijsko pridržanje.

Zaradi kršitev cestno-prometnih prekrškov bodo zoper voznika podali obdolžilni predlog na sodišče, prav tako ga bodo kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi ter kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.