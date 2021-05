Vozil brez vozniškega izpita in pod vplivom alkohola povzročil nesrečo

V soboto se je na Velikem Mlačevem zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila. Izkazalo se je, da je povzročitelj nesreče vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, saj mu je bilo to zaradi podobnih prekrškov že odvzeto, poleg tega pa je vozil pod vplivom alkohola. V nesreči se je poškodovala ena oseba, ki so jo z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana.

Nesrečo, ki se je zgodila v soboto, nekaj pred 15. uro, je povzročil voznik osebnega vozila, ki je iz smeri Grosuplja proti Velikem Mlačevem vozil na prekratki varnostni razdalji in trčil v voznico vozila pred seboj. Vozilo voznice je nato odbilo še v vozilo pred njo, v katerem se je voznica lažje poškodovala, zato so jo z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. V postopku so policisti ugotovili, da je povzročitelj vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja (saj mu je bilo zaradi podobnih prekrškov že odvzeto) in pod vplivom alkohola, saj je preizkus z alkotestom pokazal rezultat 1,05 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Voznika so pridržali in mu odredili strokovni pregled, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.