Vozil je 119 km/h pri omejitvi 50, obravnavali več voznikov pod vplivom

Policisti so bili posebej pozorni na psihofizično stanje voznikov in prekoračitve hitrosti. V noči s sobote na nedeljo so na avtocestnem počivališču Lopata obravnavali voznika osebnega vozila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so sporočili iz PU Celje. "Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel 0,85 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Hitri test na droge pa je pokazal še prisotnost kokaina in amfetaminov v organizmu. Voznika so pridržali do streznitve in mu odvzeli vozniško dovoljenje," so sporočili s Policije. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Celju.
Včeraj popoldne so na avtocestnem izvozu Šempeter ustavili in kontrolirali še voznika osebnega vozila. Ker je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Imel je 0,80 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in odvzeli vozniško dovoljenje, sledi obdolžilni predlog, so zapisali na Policiji.
Dve znatni prekoračitvi hitrosti
V Celju so včeraj obravnavali voznika, ki je na območju omejitve 50 km/h vozil 77 km/h. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel 0,51 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in izdali plačilni nalog.
Pri meritvah hitrosti so obravnavali voznika osebnega vozila, ki je pri omejitvi 50 km/h vozil 119 km/h. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, ki ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom posredovali na pristojno okrajno sodišče. V zadnjem obdobju so ga že obravnavali zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov. Za navedeni prekršek je predpisana globa v višini 1.200 evrov ter izrek 18 kazenskih točk, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, so sporočili iz PU Celje.
