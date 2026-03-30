Črna kronika

Vozil je 119 km/h pri omejitvi 50, obravnavali več voznikov pod vplivom

Celje, 30. 03. 2026 15.16 pred eno minuto 2 min branja

Ne.M.
Pri omejitvi 50 km/h vozil 119 km/h

Med vikendom so policisti v Celju izvajali poostren nadzor prometa. Obravnavali so več voznikov pod vplivom alkohola in drog. Zaznali so tudi voznika, ki je pri omejitvi 50 km/h vozil 119 km/h. Za to je predpisana globa v višini 1.200 evrov ter izrek 18 kazenskih točk, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Policisti Postaje prometne policije Celje so minuli vikend poostreno nadzirali promet.
FOTO: Bobo

Policisti so bili posebej pozorni na psihofizično stanje voznikov in prekoračitve hitrosti. V noči s sobote na nedeljo so na avtocestnem počivališču Lopata obravnavali voznika osebnega vozila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so sporočili iz PU Celje. "Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel 0,85 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Hitri test na droge pa je pokazal še prisotnost kokaina in amfetaminov v organizmu. Voznika so pridržali do streznitve in mu odvzeli vozniško dovoljenje," so sporočili s Policije. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Celju.

Včeraj popoldne so na avtocestnem izvozu Šempeter ustavili in kontrolirali še voznika osebnega vozila. Ker je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Imel je 0,80 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in odvzeli vozniško dovoljenje, sledi obdolžilni predlog, so zapisali na Policiji.

Dve znatni prekoračitvi hitrosti

V Celju so včeraj obravnavali voznika, ki je na območju omejitve 50 km/h vozil 77 km/h. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel 0,51 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in izdali plačilni nalog.

FOTO: Pu Celje

Pri meritvah hitrosti so obravnavali voznika osebnega vozila, ki je pri omejitvi 50 km/h vozil 119 km/h. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, ki ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom posredovali na pristojno okrajno sodišče. V zadnjem obdobju so ga že obravnavali zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov. Za navedeni prekršek je predpisana globa v višini 1.200 evrov ter izrek 18 kazenskih točk, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, so sporočili iz PU Celje.

