Vozil je 119 km/h pri omejitvi 50, obravnavali več voznikov pod vplivom

Policisti so bili posebej pozorni na psihofizično stanje voznikov in prekoračitve hitrosti. V noči s sobote na nedeljo so na avtocestnem počivališču Lopata obravnavali voznika osebnega vozila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so sporočili iz PU Celje. "Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel 0,85 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Hitri test na droge pa je pokazal še prisotnost kokaina in amfetaminov v organizmu. Voznika so pridržali do streznitve in mu odvzeli vozniško dovoljenje," so sporočili s Policije. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Celju.

Včeraj popoldne so na avtocestnem izvozu Šempeter ustavili in kontrolirali še voznika osebnega vozila. Ker je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Imel je 0,80 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in odvzeli vozniško dovoljenje, sledi obdolžilni predlog, so zapisali na Policiji.