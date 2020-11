Vozil kar 289 kilometrov na uro, policisti: AC niso za napenjanje mišic

Gorenjski prometni policisti so včeraj popoldan na avtocesti pri Vrbi na omejitvi 110 km/h merili hitrost vožnje vozil in obravnavali voznika, ki je vozil s hitrostjo kar 289 km/h, sporočajo kranjski policisti.

Policisti so ga ustavili in proti njemu vodijo prekrškovni postopek. Resda je bila avtocesta prazna, vendar to v ničemer ne zmanjšuje pomena nevarnega dejanja voznika, ki v nobenem primeru ne bi imel ne časa in tudi ne prostora za reakcijo v primeru nepredvidljivega trenutka, opozarjajo policisti.