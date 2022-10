Vozil kombi, pretežek za 1700 kilogramov

Mariborski policisti so včeraj poostreno pregledovali tovorna vozila v sklopu evropsko usklajenega nadzora tovornih vozil in avtobusov. Preverjali so, ali vozniki upoštevajo dovoljeno težo tovora, ki jo lahko naložijo v tovornjak. Stehtali so 16 tovornih vozil in pri kar 11 ugotovili, da so bili ti preobremenjeni, so pojasnili predstavniki PU Maribor.