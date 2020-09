Vozil nezanesljivo in pod vplivom alkohola

Gorenjski prometni policisti so na podlagi prijav obravnavali voznika, ki je vozil zelo nezanesljivo. V postopku so ugotovili, da ima veljaven ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja z odložitvijo. Ob preizkusu alkoholiziranosti pa so ugotovili, da je imel 1,36 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Voznika so v nedeljo popoldne policisti obravnavali v času ukrepa, ko ni smel storiti hujšega prekrška, sicer bi mu vozniško dovoljenje prenehalo veljati. Zaradi alkoholiziranosti so ga s kraja odpeljali svojci. Policisti sicer znova opozarjajo pred nevarnim pitjem alkohola in vožnjo."Alkohol je izredno nevaren dejavnik in vsakič poslabša voznikovo sposobnost za vožnjo. Zato prosimo, ne vozite, če ste pili alkohol,"so še sporočil s PU Kranj. icon-expand Alkotest Kranjski policisti so včeraj obravnavali tudi 21-letno voznico osebnega avtomobila, ki ni opravila podaljšanja vozniškega dovoljenja z zdravniškim pregledom. Zasegli so ji osebni avtomobil in jo izločili iz prometa. PREBERI ŠE Ljubljanski policisti opozarjajo na vse več pijanih povzročiteljev nesreč