Vozil pijan, grozil policistu, brez dovoljenja zapustil vozilo

Radovljiški policisti so kršitelja obravnavali včeraj pozno zvečer. Ker je voznik med običajno kontrolo brez dovoljenja policistov stopil iz vozila in skušal kraj zapustiti, sta ga policista skušala ustaviti oziroma mu to preprečiti, so sporočili predstavniki Policijske uprave (PU) Kranj. icon-expand Policija spominja: Voznik in potniki ne smejo izstopiti iz vozila oziroma stopiti z njega, dokler jim policist tega ne dovoli. FOTO: Dreamstime Policista sta ugotovila tri vrste kršitev. Voznik pri sebi ni imel dokumentov, iz vozila je izstopil brez dovoljenja, vozil pa je tudi pod vplivom alkohola (napihal je 0,49 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka). Policista sta ga po predpisih o javnem redu in miru obravnavala zaradi nedostojnega vedenja in neupoštevanja ukrepov policistov. Ker je voznik policistu med postopkom tudi grozil, bodo kriminalisti dejanje obravnavali še kot kaznivo dejanje, so pojasnili na PU Kranj. Za prekrške sta policista vozniku spisala globo v vrednosti 2.191,12 evra in mu izrekla 16 kazenskih točk. Ob tem primeru policisti spominjajo na pomen posebnih svetlobnih in zvočnih znakov Policije: "Modra svetilka in kratek zvočni znak s sireno: voznik, za katerim vozi policijsko vozilo, ki daje tak znak, mora postopno zmanjšati hitrost in ustaviti ob robu ali zunaj vozišča. Voznik in potniki ne smejo izstopiti iz vozila oziroma stopiti z njega, dokler jim policist tega ne dovoli."