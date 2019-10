Vozil pijan in napadel policista

Kot so sporočili s PU Murska Sobota, so minulo soboto, okoli 21.40, policisti Policijske postaje Murska Sobota med kontrolo cestnega prometa v smeri naselja Beltinci ustavljali osebni avtomobil. Voznik na znake policistov ni ustavil, policisti so vozilo ustavili šele v Beltincih.

Med postopkom se je voznik osebnega avtomobila nedostojno vedel do policistov in v postopku ni hotel sodelovati. Skočil je iz vozila in napadel policista, ki mu je napad preprečil.