Vozil pijan, se zaletel, pobegnil in napadel policista

Na območju Dolnje Počehove se je v ponedeljek zvečer zgodila prometna nesreča z materialno škodo. Kot so ugotovili policisti, se je voznik zaletel v betonski rob vozišča, nato pa kraj nesreče kmalu zapustil. Kljub temu so ga policisti PP Šentilj hitro izsledili. Ugotovili so, da gre za 38-letnika, ki pa ob obisku na domu med izvedbo policijskega postopka s policisti ni želel sodelovati.

Enega izmed policistov je odrinil in ga skušal udariti. Proti moškemu so zato uporabili prisilna sredstva. Pozneje so ugotovili, da je za volan sedel pijan, v litru krvi je imel 0,54 grama alkohola. Ugotovili so tudi, da je imel na svojem vozilu nameščene registrske tablice drugega vozila, prav tako moški ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so zato zasegli.

Zaradi različnih kršitev bodo proti njem podali obdolžilni predlog. Zaradi poskusa preprečitve uradnega dejanja pa bodo proti njemu vložili kazensko ovadbo za kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi po 299. členu KZ-1.