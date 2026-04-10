Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Vozil predelan moped s štirikrat višjo hitrostjo od dovoljene

Medvode, 10. 04. 2026 08.26 pred 1 uro 1 min branja 39

Avtor:
M.S.
Moped

Policisti so v Medvodah ustavili mladoletnika na predelanem mopedu, ki je štirikrat presegel konstrukcijsko hitrost vozila. Vozilo so mu zasegli.

Mladoletnik je vozil moped, katerega največja konstrukcijsko dovoljena hitrost znaša 25 kilometrov na uro. Ker so policisti med postopkom vizualno posumili, da je vozilo predelano in da dosega višjo hitrost od dovoljene, so zanj odredili izredni tehnični pregled.

Na tehničnem pregledu je bila na merilnih valjih izmerjena dejanska hitrost, ki je znašala kar 90 km/h, kar je skoraj štirikrat več od konstrukcijsko dovoljene hitrosti. Ugotovljene so bile tudi druge nepravilnosti, ki vplivajo na varnost vožnje.

Zoper mladoletnega voznika bo podan obdolžilni predlog. Za storjene prekrške je sicer predpisana denarna kazen 500 evrov, sodišče pa lahko izreče tudi stransko sankcijo odvzema mopeda.

policija moped medvode

25-letni Italijan v Novi Gorici napadel dve mladoletnici

Štrukelj ponovno izvoljen za predsednika konfederacije sindikatov javnega sektorja

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI39

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Protoc
10. 04. 2026 10.02
Naj imajo dela z tujci ki jim Golob daje dokumente..tam čez mejo hodijo kar je kaznivo dejanje in zaporna kazen-deportacija..ne oni bodo male motoriste raje lovili
Odgovori
-1
0 1
Protoc
10. 04. 2026 10.00
Odlicno samo da ni na telefonu..super da se še taki najdejo..ker danes se vijaka ne znajo priviti, kaj sele da bi izvijač prijel v roke..
Odgovori
-1
0 1
PanAm
10. 04. 2026 09.53
Vsak drugi je tako predelan, tudi el. skiroji letijo 100km/h....policija pa si....
Odgovori
+2
3 1
a res1
10. 04. 2026 09.48
25 x 4 je 100 in ne 90.
Odgovori
+3
3 0
Joe Biden
10. 04. 2026 10.00
"kar je skoraj štirikrat več od konstrukcijsko dovoljene hitrosti"
Odgovori
0 0
DK48
10. 04. 2026 09.48
Takih mopedov je v Sloveniji še pa še.
Odgovori
+2
3 1
Xxdproxx
10. 04. 2026 09.46
meni je zanimivo- sem iz kmetije pa se motorist sem- na motorju bi skoraj moral homologirat vsak bencin ki ga natocis v tank, pri traktorjih gre pa veselo vse cez tehnicnega- koliko traktorjev ima afrermarket luči? nobenga niso še “a”ebaval zaradi tega. in tak traktor te ponoci zaslepi s temi lucmi… zakon nikakor ni enak na vseh podrocjih… po drugi strani ti pa na motorju ni potrebno homologirati kovcka, ki resnicno vpliva na vozne lastnosti motorja… adijo pamet….
Odgovori
+1
3 2
gr?arica
10. 04. 2026 09.46
Omejitev na 25 ni konstrukcijska temveč administrativna omejitev. Konstrukcijska je sigurno bistveno višja od teh 25. Drugače pa je ta omejitev ena velika traparije in v bistvu voznika bolj ogroža kot prejšnjih 45. Res me zanima kdo piše takšne zakone skregani z vsako logiko in prakso.
Odgovori
+2
6 4
deny-p
10. 04. 2026 09.44
Večina krivde gre staršem. Moj 15 letni sin je dobil od dedeja moped 25km/h in je že sanjal, kaj vse bo gor naredil. Sem mu povedal, da mu ga jaz registriram, tankam, odgovarjam in ne bo nič iz njegovih sanj..., se namulil, da je pol brezveze in se bo vozil s kolesom dalje..... Po par dnevih je prišel ponižno do mene in bo pač sprejel moje pogoje, ker druge možnosti kot kolo mu ni ostalo.....
Odgovori
+4
7 3
Protoc
10. 04. 2026 09.59
Ok prodaj motor, pa mu daj telefon v roke pa naj bulji po cel dan..tako se mu ne bo nič zgodilo..razen ko zraste bo bil mal smotan-nerazviti mozgani
Odgovori
+0
2 2
motorist_mb
10. 04. 2026 09.37
Vsi mulci smo bli isti tak da bzv...
Odgovori
+6
10 4
Neznani1
10. 04. 2026 09.36
Ma kolko je takih pa jih pustijo, skuter ali moped registriran pod 25...gre pa 60 Pa še v osnovno šolo se vozijo, tak da
Odgovori
-1
2 3
kr nekdo
10. 04. 2026 09.28
lahko izreče odvzem? A ni to dejansko takojšni odvzem? No tako dopuščamo predelavo. Teh predelav je ogromno pa nekateri prov izzivajo tudi policiste. 3 dni nazaj so policisti PP Dolenjske toplice več ur zasledovali motorista. Ta jih je prov izzival in delal šov za gledalce. Žal je bila samo ena patrulja pa ga niso lovili. Se je pa skoz vozil mimo njih jih čakal, da so šli za njim. Več ur je to trajal vsi vaščani so to gledal. V glavnem na koncu so ga po naključju dobili in motor je šel na vleko. Motorist pa tako hraber in večkrat rekel pa kaj saj imam doma še enega. Mamica na kraju dogodka pa čist posrana. Nima glasa nad mladoletnikom za to pa se to dogaja.
Odgovori
+8
10 2
čevapgpt
10. 04. 2026 09.41
bodo zabeležili vse, pa ko bo nekje padel bodo naredi obračun.
Odgovori
-1
0 1
banda56
10. 04. 2026 09.26
kaksne kazni pa to je noro... Ce pa povzroci prometno na cesti, bo pa kdo odgovarjal? Seveda ker je mladoleten ne bo nic kriv, ce prav je pred tem vozil po zadnjem kolesu, se izzivljal po plocnikih ,itd. Takih gaserjev je malo morje, pa z raznimi skircami, po zadnjem kolesu mimo ljudi po pločniku.
Odgovori
+7
9 2
Pajki
10. 04. 2026 09.29
Zavarovalnica bo placala, nikjer ne piše, da ni bil registriran
Odgovori
-5
1 6
čevapgpt
10. 04. 2026 09.41
starši. vem iz prve roke. do zadnjega centa sem izterjal.
Odgovori
-1
1 2
pager
10. 04. 2026 09.23
to jim gre dober od rok, 10% je pa za njih prenaporno, tam se ne znajdejo
Odgovori
-1
2 3
bad-grandpa
10. 04. 2026 09.23
to je pa res grozno, moral bi v zapor. Podhranjena polocija zna samo take ebostavne prekrške preganjat
Odgovori
+2
4 2
suleol
10. 04. 2026 09.19
500? haha, mi pa pri delu na cesti 20 vec pa 1000 bravo
Odgovori
+7
9 2
hapiness
10. 04. 2026 09.13
Fantje so od vedno imeli motorje pri teh letih, kdaj pa. Pri 16 že vozijo avte. Potem ko so malo starejši jih skuterji, krosi in podobno mine... nesreče pa se ponavadi dogajajo zaradi drog, alkohola neizkušenosti in nepremišljenosti.. tako da s tem, da mulcu vzamejo skuterja ne bodo rešili nič...
Odgovori
+4
8 4
Razsuti Tovor
10. 04. 2026 09.08
Obstaja en model mopeda, kjer lahko dokupiš močnejši motor in ga samo zamenjaš. Ta model je zelo pogost na obali.
Odgovori
+4
5 1
kr nekdo
10. 04. 2026 09.29
močnejši motor? misliš na cilinder, bat in ostale dele. To ni samo na obali.
Odgovori
+1
2 1
realist9000
10. 04. 2026 09.08
Dobr ga je predelal. Dajte mu kadrovsko štipendijo v vojski. Mehanike rabimo.
Odgovori
+11
12 1
RATO
10. 04. 2026 10.09
Samo bo en problem, ker ta ne zna ubogat ukazov in bo sama "štala" 🙄 Bi pa služenje vojaškega roka marsikateremu koristilo saj so samostojno živeti žal nesposobni (pomankanje vzgoje - permisivna vzgoja)🤐
Odgovori
+1
1 0
BRABUS1
10. 04. 2026 09.08
Starši so za to krivi,ker so mulcu moped kupili.In nobene kontrole nad njim sigurno razvajenček.Policija pa slabo to kontrolira.V našem mestu imajo veliko večino mopedov predelanih.Sem se zadnjič se peljal čez mesto.Se pelje mulc z skuterjem rdečih tablic.Za njim policaji za njimi pa jaz.Gledam na števec 50 km na uro in v krožišču mulc desno policaji naravnost.Kako potem naj bo drugače.Če pa jaz nebi bil privezan takoj plave luči in kazen.
Odgovori
+0
6 6
kr nekdo
10. 04. 2026 09.33
mulc si moped sam kupi. Če pa kaj sikaš te pa premlati. Tri dni nazaj so mulcu vzeli moped. itak mladoleten. Mama čist posrana tud besedice mu ni rekla. Mulc nazaj policistom pa kaj, če mi ga boste vzel saj imam doma še enega. Kaj ti to pove. Kako naj ena mama dopove mulcu, da to ni prav. Pam to je sam v tej zadevi. Bog ve kako ma mulc starše pod kontrolo pa kaj ima še vse za bregom.
Odgovori
+0
2 2
LeviTUMOR
10. 04. 2026 08.56
DANES OB 15 VSESLOVENSKI SHOD PRED PARLENTOM! LEPO VABLJENI VSI DOBRI IN POSTENI, VSI KI SE VA OBRAČA OB VSEJ TEJ LEVICARSKO-BALKANSKI MAFIJSKI KORUPCIJI, KI SE JE RAZPASLA PO CELOTNI DRZAVI! SE VIDIMO!
Odgovori
-8
10 18
brainiac007
10. 04. 2026 09.07
Pridemo, da odženemo desno-balkansko mafijo. ki že leta svojo nedržavotvornostjo zavira in razdvaja in onemogoča razvoja naše Slovenije.
Odgovori
+2
8 6
mario7
10. 04. 2026 09.12
jj je tudi balkanc.kosovo
Odgovori
+1
4 3
Razsuti Tovor
10. 04. 2026 09.29
Ne razumem namena shoda. Korupcijo v politiki imamo že od osamosvojitve, ko so si nagrebli vsa dobra podjetja, objekte, parcele, ... Da je leva politika bolj skorumpirana kot desna se ne strinjam, obe strani služita njihovemu namenu. In ko je ena stran v zatonu, se politiki preselijo na drugo stran. Torej, proti komu je protest?
Odgovori
+1
2 1
gr?arica
10. 04. 2026 09.50
Kaj pa če bi ti vzel kakšen tako predelan moped in se odpeljal nekam daleč stran.....najbolje kar do kakšnega pola in boš tako dovolj daleč od Balkana. V glavi pa si itak sam največji " Balkanc"
Odgovori
0 0
Teh90Str25
10. 04. 2026 10.04
Korupcija se je začela z DEMOS-om in nadaljevala z vsemi strankami, ki so se potem pojavile, ko je razpadel. Najlepše je, ko največji lopov protestira proti lopovščinam svojih političnih nasprotnikov, hahaha
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Preobrat: Sean P Spears opustil očetov priimek v podporo mami
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi
Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
zadovoljna
Portal
Ekskluzivno: Kaj se skriva za nasmehom Kaje Casar po finalu šova?
Kaja in Karlo: "Ko bova imela otroke, bova pripovedovala o tem, kako sva se spoznala"
Kaja in Karlo: "Ko bova imela otroke, bova pripovedovala o tem, kako sva se spoznala"
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice
8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice
vizita
Portal
6 žit, bogatih z beljakovinami, za katera še niste slišali
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?
Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?
Sladkor v krvi morda ne uravnavata samo inzulin in prehrana: presenetljiva vloga rdečih krvnih celic
Sladkor v krvi morda ne uravnavata samo inzulin in prehrana: presenetljiva vloga rdečih krvnih celic
cekin
Portal
Zavrnili so jo pri več kot 200 službah – težava ni bila v njej, ampak v sistemu zaposlovanja
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Odškodnine v zdravstvu: Kdaj gre za medicinsko napako in kdaj za zaplet?
Odškodnine v zdravstvu: Kdaj gre za medicinsko napako in kdaj za zaplet?
moskisvet
Portal
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
Polnite telefon narobe? To so napake, ki jih delamo vsi
Polnite telefon narobe? To so napake, ki jih delamo vsi
Prepozno za uspeh? Pedro Pascal dokazuje, da starost ni ovira
Prepozno za uspeh? Pedro Pascal dokazuje, da starost ni ovira
To so skriti simptomi anksioznosti pri moških – jih prepoznate?
To so skriti simptomi anksioznosti pri moških – jih prepoznate?
dominvrt
Portal
Čudovita trata – poznate pravilo treh dni?
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
okusno
Portal
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Rahli rogljički, ki se topijo v ustih
Rahli rogljički, ki se topijo v ustih
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
voyo
Portal
Creed: Rojstvo legende
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641