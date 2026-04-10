Vozil predelan moped s štirikrat višjo hitrostjo od dovoljene

Mladoletnik je vozil moped, katerega največja konstrukcijsko dovoljena hitrost znaša 25 kilometrov na uro. Ker so policisti med postopkom vizualno posumili, da je vozilo predelano in da dosega višjo hitrost od dovoljene, so zanj odredili izredni tehnični pregled.

Na tehničnem pregledu je bila na merilnih valjih izmerjena dejanska hitrost, ki je znašala kar 90 km/h, kar je skoraj štirikrat več od konstrukcijsko dovoljene hitrosti. Ugotovljene so bile tudi druge nepravilnosti, ki vplivajo na varnost vožnje.

Zoper mladoletnega voznika bo podan obdolžilni predlog. Za storjene prekrške je sicer predpisana denarna kazen 500 evrov, sodišče pa lahko izreče tudi stransko sankcijo odvzema mopeda.