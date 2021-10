Vozil s praznimi pnevmatikami, ena med vožnjo zagorela

Policiste PU Novo mesto so v torek obvestili o vozniku osebnega vozila, ki naj bi nevarno vozil po Šmarješki cesti, gorela pa naj bi mu tudi pnevmatika na vozilu. Policisti so voznika izsledili in ustavili, zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti pa so mu odredili tudi preizkus, ki pa ga je voznik odklonil. V postopku so policisti ugotovili, da je voznik najverjetneje že dalj časa vozil s praznimi pnevmatikami, zato se je kadilo izpod koles. 68-letni kršitelj pa je med postopkom žalil policiste in ni upošteval njihovih opozoril ter ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. »Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov in javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog,« so še sporočili s PU novo mesto.