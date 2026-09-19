Vozil po napačni strani ter trčil v trikolesnik in še eno vozilo

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da se je na območju Lenarta zgodila prometna nesreča.

Voznik osebnega avtomobila je zaradi nepravilne strani in smeri vožnje trčil v voznika trikolesa in nato še v voznika osebnega avtomobila. Oba pravilno pripeljala iz nasprotne smeri in sta v nesreči utrpela hujše telesne poškodbe. Lažje poškodvana sta bila tudi potnika v osebnem avtomobilu.

Policisti o nesreči zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.