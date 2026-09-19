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Črna kronika

Vozil po napačni strani ter trčil v trikolesnik in še eno vozilo

Lenart, 19. 09. 2026 10.35 pred 15 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.P.
policja, splošna, ponoči

Voznik osebnega vozila je zaradi nepravilne strani in smeri vožnje trčil v voznika trikolesnika, nato pa še v voznika osebnega avtomobila. Oba voznika, ki sta vozila pravilno, sta v nesreči utrpela hude telesne poškodbe, medtem ko sta potnika v avtomobilu povzročitelja utrpela lažje telesne poškodbe.

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da se je na območju Lenarta zgodila prometna nesreča.

Voznik osebnega avtomobila je zaradi nepravilne strani in smeri vožnje trčil v voznika trikolesa in nato še v voznika osebnega avtomobila. Oba pravilno pripeljala iz nasprotne smeri in sta v nesreči utrpela hujše telesne poškodbe. Lažje poškodvana sta bila tudi potnika v osebnem avtomobilu.

Policisti o nesreči zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

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prometna nesreča hujše poškodbe policija

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KOMENTARJI1

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travc
19. 09. 2026 11.15
Pa če je zgrešil ampak ni nobeden imel zavor al kaj?
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