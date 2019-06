Vozil v odjavljenem avtomobilu z ukradenimi tablicami, zasegli so mu konopljo in metadon

Ajdovski policisti so imeli polne roke dela z 21-letnim občanom. Najprej so ugotovili, da nima ustreznega vozniškega dovoljenja, nato da je avtomobil odjavljen iz prometa in na koncu, da so registrske tablice ukradene.

A to še ni bilo vse. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, so vozniku zasegli še manjšo količino konoplje ter nekaj stekleničk metadona. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov bo zoper 21-letnega občana podan obdolžilni predlog, za ukradeno registrsko tablico pa kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.