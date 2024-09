Vozil vzporedno in skozi odprto okno kričal in grozil vozniku

Policiste Policijske postaje Nova Gorica so včeraj, 23. septembra, obvestili o varnostnem dogodku zaenkrat še neznanega voznika v cestnem prometu na odseku hitre ceste H4 med Ajdovščino in Vrtojbo. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je zaenkrat še neznani voznik osebnega avtomobila vozil po omenjeni hitri cesti iz Ajdovščine proti Vrtojbi in med vožnjo dohitel drugega voznika avtomobila (oškodovanca), ki je vozil po desnem voznem pasu.