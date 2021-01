Vozil z 2,6 promila alkohola v krvi in brez veljavne vozniške

Policisti PPP Novo mesto so med ponedeljkovo kontrolo prometa na območju Grma ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov vinjenosti tudi odredili preizkus alkoholiziranosti. 57-letnik je imel v litru izdihanega zraka 1,25 miligramov alkohola ali drugače povedano 2,6 promila alkohola v krvi. Med obravnavo so policisti ugotovili še, da 57-letni krištelj ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli, o kršitvah z obdolžilnim predlogom pa seznanili pristojno sodišče.