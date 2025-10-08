Vozil z ukradenimi registrskimi tablicami in brez izpita

Jeseniški policisti so včeraj nekaj pred 14. uro na območju občine Žirovnica obravnavali 33-letnega voznika, ki je vozil neregistriran avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

"Avtomobil so mu zasegli. Na avtomobilu je imel nameščene registrske tablice, za katere je bilo pri preverjanju ugotovljeno, da ne pripadajo temu vozilu in da jih je lastnik v letu 2024 prijavil kot ukradene s parkiranega avtomobila na območju Kranja," so še pojasnili policisti.

Registrski tablici so mu ravno tako zasegli.