Vozil z ukradenimi registrskimi tablicami in brez izpita

Žirovnica, 08. 10. 2025 11.29 | Posodobljeno pred 15 dnevi

Na območju Žirovnice je 33-letni voznik, ki je vozil neregistriran avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, ostal brez vozila, potem ko so policisti ugotovili, da registrske tablice ne pripadajo vozilu.

Jeseniški policisti so včeraj nekaj pred 14. uro na območju občine Žirovnica obravnavali 33-letnega voznika, ki je vozil neregistriran avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. 

"Avtomobil so mu zasegli. Na avtomobilu je imel nameščene registrske tablice, za katere je bilo pri preverjanju ugotovljeno, da ne pripadajo temu vozilu in da jih je lastnik v letu 2024 prijavil kot ukradene s parkiranega avtomobila na območju Kranja," so še pojasnili policisti.

Registrski tablici so mu ravno tako zasegli. 

