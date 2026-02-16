Vozil pod vplivom kokaina in z uničenimi pnevmatikami

Poleg tega, da je voznik vozil pod vplivom prepovedanih drog, so policisti pri pregledu vozila ugotovili še, da je vozil s popolnoma uničenimi pnevmatikami, za kar so mu izdali plačilni nalog v višini 400 evrov, globa za omenjen prekršek za pravno osebo pa znaša 2000 evrov.

Predvidena globa za vožnjo pod vplivom prepovedanih drog je v višini 1200 evrov, voznik pa pridobi tudi 18 kazenskih točk.