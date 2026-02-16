Naslovnica
Črna kronika

Vozil pod vplivom kokaina in z uničenimi pnevmatikami

16. 02. 2026

Avtor:
N.V.
Hitri test na prepovedane droge

Policisti prometne policije Celje so ustavili voznika tovornega vozila, zaradi suma, da vozi pod vplivom prepovedanih drog. Opravljeni hitri test na droge je njihov sum potrdil, pokazal je namreč prisotnost kokaina v organizmu, strokovni pregled pa je zavrnil. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu naložili kazen.

Hitri test na prepovedane droge
Hitri test na prepovedane droge
FOTO: Policija

Poleg tega, da je voznik vozil pod vplivom prepovedanih drog, so policisti pri pregledu vozila ugotovili še, da je vozil s popolnoma uničenimi pnevmatikami, za kar so mu izdali plačilni nalog v višini 400 evrov, globa za omenjen prekršek za pravno osebo pa znaša 2000 evrov.

Predvidena globa za vožnjo pod vplivom prepovedanih drog je v višini 1200 evrov, voznik pa pridobi tudi 18 kazenskih točk.

prepovedane droge vožnja policija

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
16. 02. 2026 16.34
zaznajo pa glih 0.2% mamilašev
Odgovori
0 0
bibaleze
