Močno pijanega voznika ustavili dvakrat, odvzeli so mu vozniško dovoljenje

Tudi alkotest čez nekaj dni je pokazal, da je voznik vozil pijan.

Ob prvi zaustavitvi je alkotest pokazal, da je voznik imel v krvi več kot dva in pol promila alkohola, so sporočili iz Policijske uprave Celje. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Med včerajšnjim nadzorom prometa so istega voznika ponovno ustavili. Ker je vozil kljub ukrepu prepovedi vožnje, so mu zasegli vozilo. Za nameček je bil tudi tokrat krepko pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal, da je imel v krvi dobra dva promila alkohola.

V obeh primerih so zoper njega podali obdolžilna predloga.