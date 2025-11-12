Svetli način
Črna kronika

Močno pijanega voznika ustavili dvakrat, odvzeli so mu vozniško dovoljenje

Celje, 12. 11. 2025 10.33 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
19

Policisti Policijske postaje Rogaška Slatina so v nedeljo ustavili voznika osebnega vozila, ki je vozil z 2,5 promila alkohola v krvi. Policisti so mu začasno vzeli vozniško dovoljenje, a so ga čez nekaj dni znova ustavili – ponovno močno pod vplivom alkohola.

Tudi alkotest čez nekaj dni je pokazal, da je voznik vozil pijan.
FOTO: Shutterstock

Ob prvi zaustavitvi je alkotest pokazal, da je voznik imel v krvi več kot dva in pol promila alkohola, so sporočili iz Policijske uprave Celje. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Med včerajšnjim nadzorom prometa so istega voznika ponovno ustavili. Ker je vozil kljub ukrepu prepovedi vožnje, so mu zasegli vozilo. Za nameček je bil tudi tokrat krepko pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal, da je imel v krvi dobra dva promila alkohola.

V obeh primerih so zoper njega podali obdolžilna predloga.

vožnja alkohol pijan
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
12. 11. 2025 12.35
Zakaj se odvzame le začasno? Odvzeti za leto, dve, za vedno... odvisno, koliko napiha. Avto pa vedno odvzem. Ali je tako težko sprejeti tak zakon? Kadar se pa tak primerek, brez vozniške, zopet pojavi med vozniki na cesti, takrat pa zapor, kjer naj dela kaj koristnega za družbo.
ODGOVORI
0 0
Pat kabala
12. 11. 2025 11.58
-3
Kako če alkotesti niso verodostojni hehehe
ODGOVORI
2 5
Podlesničar
12. 11. 2025 12.11
+2
Ustavni sodniki se niso odločili za razveljavitev neustavne določbe, saj bi s tem odpadla zakonska ureditev posledic pozitivnega rezultata preizkusa. Ne spremeni se nič.
ODGOVORI
2 0
Watcherman
12. 11. 2025 11.57
+1
Torej vozniki vozijo pod vplivom alkohola delajo prekrške potem se pa za svoja dejanja še pritoži phahahahahahahahahahahahahahahaha?.
ODGOVORI
2 1
Watcherman
12. 11. 2025 11.54
-1
Očitno je za vas čisto normalno in dovoljeno voziti se pod vplivom alkohola čudaki.Lp
ODGOVORI
1 2
Radiate
12. 11. 2025 11.54
+0
Obdavčit alkohol na 150 % da bo čim manj pijandur 🥴
ODGOVORI
5 5
Kaimlplut
12. 11. 2025 12.20
+2
obdavči sebe ti
ODGOVORI
2 0
galeon
12. 11. 2025 11.40
-1
Samo pritoži naj se in sklicuje na sodbo ustavnega sodišča in je zmagal.
ODGOVORI
5 6
Watcherman
12. 11. 2025 11.50
+1
Nimaš prav in ne more biti tako.
ODGOVORI
4 3
galeon
12. 11. 2025 11.53
-3
WH pa še kako imam prav. Kar sprijazni se ti in vsi drugi. ustavno sodišče je reklo svoje in nobeno sodišče na nižji stopnji ne more tega spremenit.
ODGOVORI
2 5
Watcherman
12. 11. 2025 11.56
+3
Zakaj bi se pritožil in zmagal za nekaj kar je zagrešil kar ni dovoljeno v prometu s tem,da se gre za kar velik prekršek?????
ODGOVORI
3 0
galeon
12. 11. 2025 11.58
+1
WH preber si kaj je napisalo ustavno sodišče, pa ti bo mogoče jasno.
ODGOVORI
2 1
Nightrider
12. 11. 2025 11.34
-1
Ljudje so neumni, ker se vozijo pijani v večernjih urah. Pijan se moraš vozit sredi dneva in te nikoli ne bodo ustavili.
ODGOVORI
2 3
Watcherman
12. 11. 2025 11.52
+0
A pijan,da se moraš voziti sredi dneva,da te ne ustavijo kaj pa varnost in prometna nesreča zaradi tega,ki lahko sledi phahahahahahahahahahahahahaha?
ODGOVORI
1 1
Omizje
12. 11. 2025 11.33
-1
ustavn sodniki ga bojo oproooooostiliiiii
ODGOVORI
1 2
Watcherman
12. 11. 2025 11.52
+1
Ne.
ODGOVORI
2 1
FIRBCA
12. 11. 2025 11.29
pomemben podatek
ODGOVORI
0 0
bb5a
12. 11. 2025 11.24
+0
Ni on kriv če se ne spomne da so ga par dni nazaj ustavl... je mislu da še ma vozniško...
ODGOVORI
2 2
rogla
12. 11. 2025 11.18
+7
Trajno odvzeti vozniško dovoljenje!
ODGOVORI
8 1
