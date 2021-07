Vozil z vlačilcem z okvarami na zavorah, konstrukciji, podvozju

Koprski policisti so ustavili voznika skupine vozil in pri pregledu tehnične brezhibnosti vozila ugotovili, da je na tovornjaku več napak na podvozju, zavorah in svetlobni opremi. Spisali so mu globe v višini 500 evrov, vozilo pa izločili iz prometa.

icon-expand Tehnični pregled je pokazal, da je voznik vozil tovornjak, ki je imel več kritičnih napak. FOTO: PU Koper

Policisti Postaje prometne policije (PPP) Koper so včeraj na počivališču Studenec pri Postojni ustavili voznika skupine vozil z ljubljansko registracijo, ki jih je sestavljal sedlasti vlačilec s pripetim polpriklopnikom za prevoz ladijskih zabojnikov. Pri pregledu tehnične brezhibnosti vozila so našli več napak na podvozju, zavorah in svetlobni opremi polpriklopnika. Ob tem so ugotovili, da sta z vozila demontirani prvi dve osi polpriklopnika in da spremembe ni odobrila pristojna služba, ki bi izdala certifikat o ustreznosti narejenega posega, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

icon-expand Odkrili so napake na zavorah, konstrukciji, napravi za spajanje priklopnega vozila z vlečnim in svetlobni opremi. FOTO: PU Koper

Policisti so zaradi omenjenih napak odredili izredni tehnični pregled za vozilo. Poleg naštetih nepravilnosti so odkrili še druge kritične napake na zavorah, konstrukciji, napravi za spajanje priklopnega vozila z vlečnim in svetlobni opremi, so zatrdili na PU Koper.

icon-expand

Policisti so vozniku izdali globe v višini 500 evrov, poleg tega bodo uvedli hitri postopek za podjetje. Vozilo so izločili iz prometa, so zagotovili na PU Koper. Policija udeležence v cestnem prometu ob tej priložnosti opozarja, da pred vožnjo preverijo tehnično brezhibnost in poskrbijo za varno udeležbo v cestnem prometu.