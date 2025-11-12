Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Vozila pod vplivom drog: prvemu 4100 evrov kazni, drugega pridržali

Črnomelj, 12. 11. 2025 12.06 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
9

Policisti so na Dolenjskem obravnavali dva voznika, ki sta vozila pod vplivom drog. 30-letnemu vozniku osebnega vozila so zasegli avtomobil in mu napisali za 4100 evrov kazni, 35-letnemu vozniku tovornega vozila pa so odredili pridržanje.

Na območju Lokev pri Črnomlju so policisti ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Volkswagen, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. 30-letnik je vozil neregistriran in tehnično nepregledan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.

Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu policisti odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost kokaina, heroina in opiatov. Zato so mu odredili tudi strokovni pregled, ki ga je odklonil. Avtomobil so mu zasegli, za vse ugotovljene nepravilnosti pa so mu izdali globo v višini 4100 evrov.

Novomeški policisti pa so na območju Trebnjega ustavili voznika tovornega vozila s priklopnikom. Tudi njemu so zaradi suma, da vozi pod vplivom prepovedanih drog, odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost marihuane. Odredili so mu tudi strokovni pregled, ki ga je odklonil. Policisti so ga odpeljali v prostore za pridržanje, mu izdali plačilni nalog zaradi kršitev, povezanih z obveznimi počitki in odmori, o vožnji pod vplivom prepovedanih drog pa obvestili sodišče.

policija droge voznik
Naslednji članek

Močno pijanega voznika ustavili dvakrat, odvzeli so mu vozniško dovoljenje

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
12. 11. 2025 12.45
Kaj pa,če so vozili donacije podjetja Derby Domu upokojencev Lenart,kot je to počel SDS Breznik?
ODGOVORI
0 0
Wolfman
12. 11. 2025 12.45
+1
Policiji še vedni ni jasno to, da zakpovajo droge in orožje okoli svojih hiš! Mogoče bi bilo fajn, da se na policijskih postajah naredi kratko izobraževanje med policistov, da bodo vedeli kaj in kje iskati, da nas taki zasvojenci ne ogrožajo še po cestah!
ODGOVORI
1 0
a res1
12. 11. 2025 12.41
+4
Enkrat na mesec objavite takčno novico za JV. Dogaja se pa skoraj vsak dan.
ODGOVORI
5 1
Agartha enjoyer
12. 11. 2025 12.40
+3
Sds sektaši ta drug je sin od župana mi glih kar sporočil kolega iz dolenjske.
ODGOVORI
5 2
JanezAn
12. 11. 2025 12.29
+0
Če je Gipsy je zagotovo ne bo plačal, zato je nujno čim prej uveljaviti Šuterjev zakon todi v tem oziru, da se globa izterja iz socialnih prejemkov, sicer bo izjemno nevarni voznik še naprej brez strahu pred globo ogrožal druge voznike.
ODGOVORI
6 6
Agartha enjoyer
12. 11. 2025 12.39
+2
Indijci pa pakistanci niso gypsy.
ODGOVORI
4 2
Omreznina2024
12. 11. 2025 12.22
+8
Romboidu izdali globo v višini 4100 evrov. Kolikokrat prej je bil že obravnavan ? Sigurno stari znanec policije, kot je običajno pri takih.
ODGOVORI
11 3
LT68
12. 11. 2025 12.14
+6
Voznik v Lokvah je bil rom,kaj je to tako težko napista in nobene diskraminacije in žalitve in ne vem kaj ni.
ODGOVORI
11 5
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330