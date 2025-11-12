Vozila pod vplivom drog: prvemu 4100 evrov kazni, drugega pridržali

Na območju Lokev pri Črnomlju so policisti ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Volkswagen, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. 30-letnik je vozil neregistriran in tehnično nepregledan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.

Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu policisti odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost kokaina, heroina in opiatov. Zato so mu odredili tudi strokovni pregled, ki ga je odklonil. Avtomobil so mu zasegli, za vse ugotovljene nepravilnosti pa so mu izdali globo v višini 4100 evrov.

Novomeški policisti pa so na območju Trebnjega ustavili voznika tovornega vozila s priklopnikom. Tudi njemu so zaradi suma, da vozi pod vplivom prepovedanih drog, odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost marihuane. Odredili so mu tudi strokovni pregled, ki ga je odklonil. Policisti so ga odpeljali v prostore za pridržanje, mu izdali plačilni nalog zaradi kršitev, povezanih z obveznimi počitki in odmori, o vožnji pod vplivom prepovedanih drog pa obvestili sodišče.