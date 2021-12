Vozila z zaledenelimi stekli in trčila v prometno signalizacijo

Novomeški policisti so bili o omenjeni nesreči in dogajanju obveščeni včeraj nekaj pred 8. uro zjutraj. Kršiteljico so izsledili, opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da so bila stekla osebnega vozila 72-letne voznice zaledenela. Ženska je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v prometno signalizacijo, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Novo mesto in dodali, da so ji zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.