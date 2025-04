Vozili pod vplivom kokaina, krepko prehitro, med prehitevanjem celo telefoniral

Zaradi prekrška so mu odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, sledi tudi obdolžilni predlog. Za navedeno kršitev je predpisana globa v višini 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk.

V petek popoldne so tako v Velenju ustavili in kontrolirali voznika osebnega avtomobila, ki se je nepravilno vključeval v cestni promet. Ker je bilo voznikovo ravnanje nezanesljivo, so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki pa je bil negativen. A postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica prepovedanih drog, je pokazal, da je voznik vozil pod vplivom kokaina.

Na Policijski upravi (PU) Celje opozarjajo, da se z lepim vremenom na naših cestah pojavlja tudi več kršiteljev cestno prometnih predpisov. Med najpogosteje zaznanimi prekrški so previsoke hitrosti, nepravilna prehitevanja, sunkovito speljevanje, v zadnjem obdobju pa zaznavajo tudi povečano število predelanih vozil, tako osebnih avtomobilov kot tudi enoslednih vozil. Tudi zaradi tega so minuli vikend opravljali poostrene nadzore prometa.

Krepko prehitra mlada voznika

"V petek ponoči smo na vinskogorskem klancu ustavili in kontrolirali voznika začetnika, ki je izven naselja Velenje, kjer je hitrost s splošnim predpisom omejena na 90 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo najmanj 147 kilometrov na uro, kar pomeni, da je najvišjo dovoljeno hitrost prekoračil za najmanj 57 kilometrov na uro," so sporočili s PU Celje. Vozniku so na kraju odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Prehiteval s telefonom v roki

V Velenju so medtem ustavili in kontrolirali voznika začetnika, ki je z osebnim avtomobilom v križišču prehiteval v škarje ter med prehitevanjem telefoniral. Pri kontroli vozila so zaznali še, da vozilo ni bilo tehnično brezhibno. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi vseh storjenih kršitev bodo na Policiji podali obdolžilni predlog. Za storjene prekrške je predpisana globa v višini 1290 evrov in 12 kazenskih točk.

V Velenju so policisti ustavili in kontrolirali še voznika osebnega avtomobila, ker je obstajal sum, da vozilo ni tehnično brezhibno. Meritev glasnosti vozila s fonometrom je res pokazala, da je vozilo preglasno, kar pomeni kršitev določil Zakona o motornih vozilih, saj takšne predelave oz. spremembe na vozilu pomenijo poslabšanje njegovih varnostnih ali okoljevarstvenih lastnosti in niso dovoljene. Globa za storjeni prekršek znaša 400 evrov.

"Vse udeležence cestnega prometa ponovno opozarjamo, naj spoštujejo cestno prometne predpise, naj ne vozijo pod vplivom alkohola oz. prepovedanih drog, nasploh naj bodo za volanom strpni, previdni in spoštljivi do vseh ostalih udeležencev," so ob tem sporočili na celjski policijski upravi.