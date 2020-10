Vozilo, ki ni bilo dobro pritrjeno, zdrsnilo s priklopnika

Policisti Policijske postaje Novo mesto so bili včeraj, nekaj pred 17. uro, obveščeni o prometni nesreči v križišču v Žabji vasi. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil voznik tovornega vozila za prevoz osebnih avtomobilov, ki je v križišče pripeljal iz smeri Šentjerneja in zavijal v smer proti Ločni.

Zaradi nepravilno zavarovanega tovora je eno od naloženih vozil zdrsnilo na avtomobil voznika osebnega avtomobila, ki je pravilno pripeljal iz smeri Ločne. V nesreči ni bil nihče poškodovan, zaradi odstranjevanja posledic pa je bil promet oviran do 17.45.

Policisti so vozniku iz Srbije zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.